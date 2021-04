Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Rezeptfälscher kommt nicht weit

Geflüchtet ist ein 37-Jähriger am Mittwoch in Langenau.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr wollte der Mann in einer Apotheke ein Rezept einlösen. Die Mitarbeiterin hatte den Verdacht, dass das Dokument gefälscht ist und kontaktierte den Arzt, der es ausgestellt haben soll. Die Rückfrage ergab, dass dem nicht so war. In der Zwischenzeit war der Mann geflüchtet. Die Polizei fahndete und machte ihn dingfest. Auf den 37-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

