Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220817 - 0923 Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall - Pkw überschlägt sich

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (16. August 2022) kam es auf der Bundesautobahn 661 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein Transporter überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein 23-jähriger Mann wurde leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr gegen 18:50 Uhr ein 49 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf die A661 in Richtung Oberursel. Etwa einen Kilometer vor dem Parkplatz Buchrain wechselte dieser von der mittleren auf die linke Fahrspur, um einen vor ihm fahrenden Renault Trafic, welcher von einem 23-Jährigen gefahren wurde, zu überholen. Zu diesem Zeitpunkt soll sich auf der linken Fahrspur ein 22-Jähriger mit einem Mercedes C220 mit hoher Geschwindigkeit von hinten angenähert haben. In der Folge bremste der 22-Jährige sein Fahrzeug ab, das in Schleudern geriet und mit dem Renault Trafic kollidierte. Der Transporter prallte noch leicht auf den VW Golf, drehte sich dann um die Querachse und kam auf der rechten Fahrspur auf dem Dach zum Liegen.

Der 23-jährige Fahrer des Transporters erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der 49-jährige Fahrer des VW Golf und der 22-Jährige Fahrer des Mercedes C220 blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Renault Traffic war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund der Maßnahmen an der Unfallstelle musste die Fahrbahn über anderthalb Stunden gesperrt werden. Gegen 20:25 Uhr wurde die A661 wieder für den Verkehr freigegeben.

