Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Firmengelände

Harthausen (ots)

In der Zeit vom 13.11.2022, 22:00 Uhr bis 14.11.2022, 10:30 Uhr versuchten unbekannte Täter auf ein Gelände in der Modenbachstraße zu gelangen. Sie scheiterten jedoch an einem dort befindlichen Tor, welches mehrfach gesichert war. Dabei beschädigten sie einen Hebel an dem Tor. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

