Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Sachbeschädigung an Gräbern

Frankenthal (ots)

Durch die Geschädigte wurde gemeldet, dass in der Zeit von 13.11.2022, 15.00 Uhr, bis 14.11.2022, 14.30 Uhr, das Grab ihrer Eltern auf dem Hauptfriedhof beschädigt wurde. Vor Ort konnte durch die eingesetzte Streife festgestellt werden, dass an sieben Gräbern der Grabschmuck beschädigt wurde. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

