Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Hund bellt, Einbrecher verschwinden wieder

Borken (ots)

In ein Wohnhaus eingedrungen sind Unbekannte am Mittwoch, 29.06.2022, in Borken. Um in das Gebäude an der Heidener Straße zu gelangen, hebelten die Täter gegen 14.30 Uhr eine Tür auf. Daraufhin schlug im Haus ein Hund an - Bewohner hörten zugleich Geräusche im Flur. Vermutlich haben sich die Täter durch das Bellen des Vierbeiners entdeckt gefühlt und sind geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell