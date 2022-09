POL-EL: Wietmarschen - zwei Pedelecs in der Wilhelm-Berning-Straße gestohlen

Salzbergen (ots) - Gestern gegen 13.30 Uhr wurde in Salzbergen in der Rheiner Straße bei Bohrungen für Kabelverlegungsarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Da eine kurzfristige Absperrung nicht möglich und eine langwierige Kappung an zwei Stellen erforderlich war, musste die L39 in diesem Bereich bis etwa 18.30 Uhr komplett gesperrt werden. Die Schadenshöhe steht ...

mehr