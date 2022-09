Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht in der Straße Hohenkörbener Weg

Nordhorn (ots)

Gestern gegen 7.30 Uhr kam es zwischen einem unbekannten Fahrzeugführer und einem 10-jährigen Radfahrer zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer fuhr den Hohenkörbener Weg in Richtung Pestalozzistraße. An der dortigen Einmündung übersah er den von links kommenden 10-Jährigen. Der Pkw berührte das Fahrrad leicht am Hinterrad, sodass der 10-Jährige stürzte und sich dabei leicht verletzte. Vermutlich habe der etwa 40-Jährige mit seinem weißen Fahrzeug den Unfall nicht mitbekommen und ist demnach ohne sich um den Jungen zu kümmern weitergefahren. Zeugen werden gebeten, sich bei Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

