Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Am Samstag gegen 08:00 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Pkw KIA die Taubacher Straße aus Weimar kommend nach Taubach. Am Ortseingang Taubach wurde er vermutlich durch die tiefstehende Sonne geblendet und er kollidierte mit einer Verkehrsinsel auf Höhe der Einmündung zur Straße In der Schatzgrube. Nach dem Unfall verließ der Unglücksrabe pflichtwidrig die Unfallstelle. Zu seinem Pech hatte jedoch ein Zeuge kurz nach dem Unfall einen Pkw bemerkt, der mit abgerissener Stoßstange durch Taubach fuhr. Als der Zeuge dann die beschädigten Verkehrseinrichtungen an der Unfallstelle sah, zählte er eins und eins zusammen und informierte die Polizei. Dank der Hinweise des aufmerksamen Mitbürgers war der Unfallverursacher schnell ermittelt. Das Verursacherfahrzeug konnte an der Anschrift des Fahrzeughalters in Oberweimar ausfindig gemacht werden. Noch während Polizeibeamte Spuren am Fahrzeug sicherten, erschien der Eigentümer bei der PI Weimar und wollte eine Unfallflucht anzeigen, da ein Unbekannter sein Fahrzeug beschädigt habe. Nach Belehrung nahm er jedoch schnell Abstand von seiner Schilderung und räumte ein, den Unfall in Taubach verursacht zu haben. Es wurde Anzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort erstattet. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf ca. 200 Euro, der Schaden am Verursacherfahrzeug auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

