Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Akkus von E-Bikes entwendet

Weimar (ots)

Gleich zwei Fälle von Diebstählen von E-Bike-Akkus registrierte die Weimarer Polizei am Samstag gegen Mittag. Bei den Tatorten handelt es sich um öffentliche Fahrradständer am Weimar Atrium und einem Baumarkt in der Rießnerstraße. In beiden Fällen wurden die Akkus der abgestellten Räder gewaltsam aus den Halterungen gehebelt und entwendet. Der Wert des Beutegutes beläuft sich jeweils auf ca. 500 Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

