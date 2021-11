Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Radfahrer verletzt

Weimar (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern auf dem Theaterplatz. Nach ersten Erkenntnissen befuhren die beiden 18-jährigen, alkoholisierten Unfallbeteiligten den Theaterplatz vermutlich aus Richtung Schützengasse kommend. Auf dem Theaterplatz kam es zur Kollision der beiden Radfahrer, woraufhin diese stürzten und sich verletzten. Beide mussten stationär im Klinikum Weimar aufgenommen werden. Der genaue Unfallhergang ist nicht bekannt, da keiner der Beteiligten sich an den Unfall erinnern kann. Zur Aufklärung des Unfallherganges ist die Polizei auf Zeugen angewiesen. Wer befand sich am Samstag gegen 01:15 Uhr auf dem Theaterplatz und kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Weimar zu melden (Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de).

