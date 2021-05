Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Emsbüren (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es auf der Schüttorfer Straße in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 19-jährige Fahrer eines Audi sowie seine 19-jährige Beifahrerin waren gegen 0.40 Uhr in Richtung Schüttorf unterwegs. Aus bisher unbekannte Ursache kam das Auto von der Straße ab und kam entgegen der Fahrtrichtung im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde mit schweren und seine Beifahrerin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

