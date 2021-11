Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Kindergarten

Weimar (ots)

In der Zeit von Donnerstag, ca. 19:00 Uhr bis Freitag, ca. 06:00 Uhr suchten unbekannte Diebe den Kindergarten in Neumark heim. Der/die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Gebäude und hebelten die Tür eines Büroraumes auf. Mittels brachialer Gewalt öffneten die Unbekannten einen Tresor und eine darin befindliche Geldkassette, um an Bargeld zu kommen. Der Wert des Beuetgutes beläuft sich auf ca. 260 Euro. Der verursachte Schaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

