Polizei Gütersloh

POL-GT: Tödlicher Unfall an Bahnübergang

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Am Dienstagvormittag (23.08., 10.56 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen schweren Unfall am Bahnübergang des Herlagenwegs informiert.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr zum Unfallzeitpunkt der 67-jährige Fahrer eines Krankenfahrstuhls den Herlagenweg in Richtung Herzebrocker Straße, als von rechts ein Zug in Richtung Herzebrock den Herlagenweg querte. Der 67-jährige Herzebrock-Clarholzer erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Im Zug befanden sich 50-60 Fahrgäste. Diese wurden zum Bahnhof Rheda-Wiedenbrück transportiert. Dort wurden sie bei Bedarf durch Opferschützer der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Gütersloh betreut.

Der 46-jährige Zugführer aus Lage war eigenen Angaben nach unverletzt. Ebenso waren die Fahrgäste unverletzt.

Das zuständige Verkehrskommissariat Gütersloh sowie Beamte der Bundespolizei erschienen am Unfallort, um das Unfallgeschehen zu rekonstruieren und erste Ermittlungen einzuleiten. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt. Ebenso wurde der Streckenbetrieb der Bahn gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell