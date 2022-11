Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht- Silbergrauer Kleinwagen gesucht

Römerberg/Heiligenstein (ots)

Am 15.11.2022 ereignete sich gegen 09:18 Uhr in der Germersheimer Straße eine Verkehrsunfallflucht in der Nähe der dortigen Sparkasse. Dabei stieß ein silberner oder grauer Kleinwagen, wahrscheinlich Opel Corsa, mit dem Heck gegen ein geparktes Fahrzeug. Beim Zusammenstoß verlor das unfallverursachende Fahrzeug Teile der Heckleuchte. Die fahrzeugführende Person entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca.600 Euro. Wer hat den Unfall beobachten oder ein passendes Fahrzeug gesehen? Zeugen oder der Unfallverursacher selbst werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

