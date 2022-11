Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Motorradfahrer leicht verletzt

Limburgerhof (ots)

Beim Verlassen eines Geländes übersah ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Speyer am Montagnachmittag auf der K14 einen 42-jährigen Motorradfahrer aus Schifferstadt. Aufgrund des Fehlverhaltens des Pkw-Fahrers musste der Motorradfahrer stark abbremsen und kam daraufhin zu Fall. Der Kradfahrer erlitt durch den Sturz diverse Schürfwunden und Verletzungen am Knie. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers entstand kein Schaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizei Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell