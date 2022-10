BPOL NRW: Nach missglücktem Diebstahl im Hbf Essen - Bundespolizei ermittelt mit Videorecherche verbleib der Beute

Gelsenkirchen (ots) - Nachdem vier Unbekannte im Gelsenkirchener Hauptbahnhof am 12. Oktober eine 14-Jährige angegriffen haben, konnten Bundespolizisten am Freitag eine der Tatverdächtigen nach kurzer Flucht stellen. Hierbei konnten Erkenntnisse über die weiteren Angreifer gewonnen werden. Am Freitagabend (14.Oktober) kam im Gelsenkirchener Hauptbahnhof eine junge ...

mehr