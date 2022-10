Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dank Zeugenhinweis - Bundespolizisten stellten flüchtige Schlägerin

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem vier Unbekannte im Gelsenkirchener Hauptbahnhof am 12. Oktober eine 14-Jährige angegriffen haben, konnten Bundespolizisten am Freitag eine der Tatverdächtigen nach kurzer Flucht stellen. Hierbei konnten Erkenntnisse über die weiteren Angreifer gewonnen werden. Am Freitagabend (14.Oktober) kam im Gelsenkirchener Hauptbahnhof eine junge Frau auf Einsatzkräfte der Bundespolizei zu und erklärte, eine der Angreiferinnen, die am vergangenen Mittwoch eine 14-Jährige geschlagen haben soll, in der Innenstadt wiedererkannt zu haben.

Gemeinsam mit der Frau, die sich am vergangenen Mittwoch bereits als Zeugin gemeldet hatte, begaben sich die Bundespolizisten zum besagten Ort, an dem sich die Tatverdächtige aufhalten sollte. Als diese die Beamten erkannte, ergriff sie sofort die Flucht. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und stellten die ebenfalls 14-Jährige nach mehreren hundert Metern. Die Polizisten nahmen sie vorläufig fest, brachten sie zur Wache und informierten die Erziehungsberechtigten. Diese wurde wenig später auch auf der Wache vorstellig. Gegenüber den Beamten gab die Tatverdächtige die damalige Tat zu. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung konnten weiter Erkenntnisse über die anderen Tatbeteiligten erlangt werden. Mit Hilfe der detaillierten Videoaufzeichnungen der Tat aus dem Gelsenkirchener Hauptbahnhof, werden Bundespolizisten die Ermittlungen nun fortführen.

