Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Alkoholisierter Radfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 45-Jähriger fuhr am Samstagabend gegen 22:15 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg parallel der Landesstraße 1144 von Kornwestheim in Richtung Remseck am Neckar-Aldingen. Auf Höhe der Sport- und Schießanlagen stürzte er vermutlich aufgrund zu hohen Alkoholkonsums. Hierbei verletzte er sich schwer im Gesicht und wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am E-Bike wird auf 150 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell