POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 22.10.2022

Betzdorf

Verkehrsunfallflucht am 21.10.2022, 08.00 h, auf der B 62, Höhe Struthof Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die B 62 aus Betzdorf kommend in Richtung Kirchen und musste an der Kreuzung bei rotzeigender Lichtzeichenanlage anhalten. Der nachfolgende Pkw erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide fuhren zunächst weiter Richtung Kirchen. Als die 31-jährige auf einem Parkplatz anhalten wollte, um die Angelegenheit zu regeln, fuhr der verursachende Pkw einfach weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen älteren, silberfarbenen Opel Kombi mit AK-Kennzeichen handeln. Es entstand leichter Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Nummer 02741/926-0 zu melden.

Friesenhagen

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 21.10.2022, 08.25 h, in Friesenhagen, L 278 Ein 18-jährige Pkw-Fahrer befuhr die L 278 in Richtung Friesenhagen. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000.-EUR.

Betzdorf

Fahren ohne Fahrerlaubnis am 21.10.2022, 14.25 h, in Betzdorf, Wilhelmstraße Ein Polizeibeamter der PI Betzdorf sah einen ihm persönlich bekannten 46-jährigen Mann mit einem Mitsubishi umherfahren, obwohl dieser seit 12 Jahren keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Der 46-jährige konnte zwar von einer unmittelbar benachrichtigten Streifenwagenbesatzung nicht mehr kontrolliert werden, bekommt aber jetzt eine weitere Strafanazeige verpasst.

Betzdorf

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und leichtverletzter Person am 21.10.2022, 16.05 h, in Betzdorf, Friedrichstraße Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer und eine 51-jährige Pkw-Fahrerin befuhren in dieser Reihenfolge die Friedrichstraße aus der Stadtmitte kommend in Richtung Alsdorf. Als der 33-jährige auf ein Betriebsgelände abbiegen wollte, erkannte dies die 51-jährige zu spät und fuhr auf. Dabei wurde der 33-jährige Mann leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei der 51-jährigen festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000.-EUR.

Gebhardshain

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 21.10.2022, 17.00 h, in Gebhardshain, Wissener Straße Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer, eine 78-jährige und eine 23-jährige Pkw-Fahrerin befuhren die Wissener Straße hintereinander her. Als der 22-jährige bremste, erkannte dies auch die 78-jährige. Die 23-jährige hatte den Verkehrsvorgang allerdings nicht richtig mitbekommen, fuhr auf und schob damit die vor ihr befindlichen Fahrzeuge aufeinander. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000.-EUR, verletzt wurde niemand.

