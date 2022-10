Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen durch Flucht vor der Polizei

Linz/Rhein (ots)

Am 19.10.2022 gegen 17:30 Uhr konnten durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Linz an der Einmündung "Am Sändchen/Linzhausenstraße" zwei Motorräder festgestellt werden, wovon ein dunkles Motorrad ohne Kennzeichen geführt wurde. Bei Erkennen des Streifenwagens flüchtete das dunkle Motorrad sofort über die B42 in Fahrtrichtung Neuwied.

Aufgrund der erheblich überhöhten Geschwindigkeit und des dichten Verkehrs konnte zum Motorrad zunächst nicht aufgeschlossen werden. Durch eine weitere Streifenwagenbesatzung konnte die weitere Flucht in Richtung Neuwied zunächst verhindert werden. Daraufhin wendete der Motorradfahrer und flüchtete in Richtung Leubsdorf. Hier verlor sich die Spur des Motorrades. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eröffnet.

Zeugen des Vorfalls, welche gefährdet wurden, werden geben sich bei der Polizei Linz zu melden. Insbesondere wird der Fahrzeugführer gesucht, der zwischen dem Streifenwagen und den Motorrädern an der Einmündung "Am Sändchen" gestanden hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz unter der Rufnummer

026449430 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell