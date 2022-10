Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall durch herabgefallenen Dönerspieß

Linz am Rhein (ots)

Am Freitag, den 21.10.2022 befuhr eine Fahrzeugführerin aus Boppard die B42 in Linz am Rhein. In Höhe des dortigen Fähranlegers lag ein gefrorener Dönerspieß auf der Fahrbahn, welcher vermutlich zuvor durch entsprechenden Lieferverkehr verloren wurde. Die 38-Jährige konnte dem untypischen Hindernis nicht mehr rechtzeitig ausweichen, weshalb sie dieses überfuhr. Der Dönerspieß verkeilte sich daraufhin derart im Fahrwerk, dass sie ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte.

Die Polizeiinspektion Linz/Rhein wird im Rahmen der Ermittlungen bezüglich des Verlierers viele umliegende Dönerbuden aufsuchen müssen. Hinweise auf den Verursacher werden unter der Telefonnummer 02644-943-0 erbete.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell