Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verhütungsversuch fehlgeschlagen

Unkel/ Linz (ots)

Am Freitagmittag wurde eine Mitarbeiterin des DM-Marktes in Unkel auf ein junges Pärchen aufmerksam, welches sich beim Einkaufen verdächtig verhielt. Die Mitarbeiterin konnte im weiteren Verlauf feststellen, dass ein 14-jähriges Mädchen aus Unkel eine Packung Kondome im Wert von 6 EUR in ihrer Kleidung versteckte. Im Anschluss wollte die Jugendliche das Geschäft ohne Bezahlvorgang wieder verlassen. Der 13-jährige Freund war zur Tatzeit jünger als 14 Jahre und kann somit als Kind im Sinne des Gesetzes nicht bestraft werden. Allerdings kann das Familiengericht in solchen Fällen auch außerhalb des Strafverfahrens bestimmte Maßnahmen anordnen. Die beiden Ladendiebe wurden durch eine Streife der Polizeiinspektion Linz an ihre Erziehungsberechtigten übergeben und ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eröffnet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell