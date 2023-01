Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Abgängige Jugendliche muss in Untersuchungshaft

Könnern (ots)

Die Bundespolizei stellte am Donnerstag, den 26.01.2023, gegen 09:00 Uhr eine 17-Jährige in Könnern fest und kontrollierte diese. Die Abfrage im polizeilichen Informationssystem ergab, dass die Deutsche als vermisst galt und obendrein durch das Amtsgericht Bernburg seit November 2022 per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Das Mädchen sollte sich wegen Diebstahls vor Gericht verantworten, erschien jedoch trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zur Hauptverhandlung. Daraufhin erging der Haftbefehl. Dieser wurde der Gesuchten eröffnet und die Bundespolizisten nahmen sie fest. Im Anschluss folgte eine Vorführung bei dem zuständigen Richter im Amtsgericht Bernburg. Dieser bestätigte den Haftbefehl und ordnete, aufgrund der diversen Straftatdelikten in der Vergangenheit, die sofortige Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Halle an. Die ausschreibenden Behörden wurden darüber informiert.

