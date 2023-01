Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Keine gute Idee: 55-jähriger Reisender betätigt Notbremse nach-dem er aufwachte und dachte, er hätte Ausstieg verpasst

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 26. Januar 2022, gegen 21:50 Uhr betätigte ein 55-jähriger Reisender im anfahrenden Zug am Bahnhof Magdeburg-Neustadt die Notbremse missbräuchlich. Der aus Nigeria stammende Mann war zuvor auf der Fahrt eingeschlafen und durch die Lautsprecherdurchsage im Zug wach geworden. Da er dachte, er hätte seinen Ausstieg am Magdeburger Hauptbahnhof verpasst, sprang er beim An-fahren des Zuges auf und betätigte kurzerhand die Notbremse. Da kein Notfall vorlag, konnte die betroffene Regionalbahn ihre Fahrt kurze Zeit später fortsetzen. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg wurde über den Sachverhalt durch Mitarbeiter der Bahn informiert und nahm den Mann in Begleitung des Zugpersonals beim tatsächlichen Halt am Magdeburger Hauptbahnhof auf Bahnsteig sieben in Empfang. Der 55-Jährige bestätigte die Aussagen des Zugbegleiters. Die eingesetzte Streife stellte die Identität des Mannes fest, belehrte diesen und fertigte eine Strafanzeige wegen Missbrauchs von Notrufen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell