Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mit 2,22 Promille: Statt Ausweis zeigt Mann Fotoaufnahme eines entblößten Geschlechtsteils

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 22. Januar 2023 informierte der Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn gegen 18:50 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen schlafenden Fahrgast bei der Endstation des Zuges, welchen er nicht wach bekam und bat um Unterstützung. Eine alarmierte Streife begab sich umgehend zum Bahnsteig 7 am Hauptbahnhof Magdeburg und nahm sich dem Sachverhalt an. Erst durch mehrmaliges Rütteln an der Schulter konnte der Schlafende durch die Einsatzkräfte geweckt werden. Er reagierte keineswegs auf die Ansprache der Beamten. Den Aufforderungen den Zug zu Verlassen sowie ein Ausweisdokument auszuhändigen, kam er ebenfalls nicht nach. Im Verlauf nahm er sein Handy und zeigte den Beamten ein Foto. Jedoch nicht von seinem Personaldokument, sondern eine Aufnahme eines entblößten Geschlechtsteils. Dabei grinste er provozierend insbesondere in Richtung der beiden eingesetzten Bundespolizistinnen. Der 22-Jährige musste mit einfacher körperlicher Gewalt von seinem Sitzplatz aus dem Zug geführt werden. Hierbei sperrte er sich gegen die polizeiliche Maßnahme. Er löste seine Hände aus dem Festhaltegriff der Beamten, hielt sich an den Sitzen fest und stemmte sich mit seinem Körpergewicht gegen die Laufrichtung. Bei der Durchsuchung auf der Dienststelle der Bundespolizei stellten die Beamten einen Personalausweis bei dem Deutschen fest. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen sowie einen durchgeführten Atemalkoholtest, welcher einen Wert von 2,22 Promille ergab, konnte er die Diensträume wieder verlassen. Er erhält Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie exhibitionistischer Handlungen.

