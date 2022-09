Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Westerstede +++

Oldenburg (ots)

Am 07.09.22 kam es gegen 08:45 Uhr auf der Langen Straße in Westerstede zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Hier befuhr ein Linienbus die Lange Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Ampelanlage "Am Röttgen" wollte ein weißer Kleintransporter rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt ausfahren. Dabei fuhr er in die Seite des Linienbusses, setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten in Richtung Hollwege fort. Am Bus entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, welche Hinweise zum Transporter oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter 04488/833-0 bei der Polizei Westerstede zu melden. (1148517)

