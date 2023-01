Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 122 Tage Gefängnis: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Halle/Saale (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 21. Januar 2023 kontrollierten Bundes-polizisten auf dem Hauptbahnhof Halle/Saale kurz nach 02:00 Uhr einen 40-jährigen Mann. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Per-sonalien im Fahndungsbestand der Polizei stellte sich heraus, dass der Deutsche seit Oktober des vergangenen Jahres durch die Staatsanwalt-schaft Halle/Saale per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Halle/Saale bereits im Januar 2020 wegen Fahrens ohne Führerschein zu einer Geldstrafe von 5600 Euro be-ziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 160 Tagen verurteilt. Der Gesuchte zahlte lediglich 1330 Euro und stellte sich trotz ergangener Ladung nicht dem Strafantritt. Folglich erging der Haftbefehl, den die Bundespolizisten den Mann eröffneten. Sie nahmen ihn dementsprechend fest und zunächst mit zum Bundespolizeirevier. Bei seiner Durchsuchung stellten die Bundespolizisten dann noch eine geringe Menge an vermutlich Crystal Meth fest und sicher. Da er die verbliebenen 4270 Euro nicht begleichen konnte, wurde er an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Hier wird er die nächsten 122 Tage verbringen müssen, falls es ihm nicht gelingt, das Geld doch noch aufzutreiben. Zusätzlich dazu erhält er eine neue Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäu-bungsmittelgesetz.

