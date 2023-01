Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Demonstrationsgeschehen am Samstag, den 21. Januar in Magdeburg: Die Bundespolizei informiert

Magdeburg

Am Samstag, den 21. Januar 2023 finden in Magdeburg im Zusammenhang mit dem 78. Jahrestag der alliierten Angriffe auf Magdeburg im II. Weltkrieg zahlreiche versammlungsrechtliche Veranstaltungen statt. Die Bundespolizei, als zuständige Bahnpolizei, erwartet eine rege Nutzung der Bahn durch an- und abreisende Versammlungsteilnehmer. Dadurch kann es im Verlauf des gesamten Tages zu einer starken Frequentierung des Hauptbahnhofes Magdeburg sowie allen umliegenden Stadtbahnhöfen und Haltepunkten kommen. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizei verstärkt im Einsatz sein. Dieser ist darauf ausgerichtet, die friedliche An- und Abreise der Versammlungsteilnehmer zu überwachen und Gefahren für alle Reisenden sowie den Bahnanlagen selbst abzuwehren. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg bittet alle betroffenen Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für mögliche erforderliche polizeiliche Maßnahmen. Zudem weist die Bundespolizei ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten von Gleisanlagen an den nicht dafür vorgesehenen Stellen lebensgefährlich und für unberechtigte Personen verboten ist. Eine Zuwiderhandlung kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Hinweis für Medienvertreter: Als Ansprechpartner der Bundespolizei steht Ihnen am Einsatztag ein Pressesprecher unter der Telefonnummern 01520 / 4617860 zur Verfügung.

