Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 6400 Euro Geldstrafe waren zu viel: Verurteilter Dieb muss für 155 Tage in Haft

Bitterfeld (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Montag, den 16.01.2023 gegen 10:00 Uhr einen Mann am Bahnhof Bitterfeld. Bei der Persona-lienüberprüfung im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass der 29-Jährigen gleich mehrfach durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gesucht wurde: Zum einen wurde der aktuelle Wohnsitz aufgrund von Ermittlungen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls ersucht. Des Weiteren lag ein Vollstreckungshaftbefehl vom August des vergangenen Jahres gegen ihn vor. Der Mann wurde bereits im August 2021 durch das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen wegen Diebstahls in mehreren Fällen sowie Betruges zu einer Geldstrafe von 6400 Euro oder einer Ersatzfreiheitstrafe von 160 Tagen verurteilt. Da der Deutsche lediglich 200 Euro der Geldstrafe beglich und sich trotz Ladung nicht dem Strafantritt stellte, erging der Haftbefehl. Diesen eröffnete die eingesetzte Streife dem Gesuchten, nahm ihn fest und zunächst mit zum Bundespolizeirevier Halle. Die restlichen geforderten 6200 Euro konnte er nicht begleichen. Folglich übergaben die Bundespolizisten den Mann an die Justizvollzugsanstalt in Halle. Die ausschreibende Behörde wurde darüber informiert.

