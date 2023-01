Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl, Hauptverhandlung folgt auf dem Fuße und endet mit einer Geldstrafe von 3000 Euro

Dessau (ots)

Die Bundespolizei stellte am Sonntag, den 15.01.2023, gegen 13:15 Uhr im Rahmen einer fahndungsmäßigen Kontrolle einen Mann am Haupt-bahnhof Dessau fest. Der Abgleich seiner Personalien mit dem Fahn-dungsbestand der Polizei ergab, dass er seit November des vergangenen Jahres durch das Amtsgericht Dessau-Roßlau per Untersuchungshaftbe-fehl gesucht wurde. Demnach erschien der Deutsche, trotz ordnungs-gemäßer Ladung, nicht zu seiner Hauptverhandlung, bei der es um einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gehen sollte. Die eingesetzte Streife eröffnete dem 36-Jährigen den Haftbefehl, nahm ihn fest und brachte ihn zur Dienststelle. Bei der sich anschließenden Durchsuchung stellten die Bundespolizisten dann wieder eine geringe Menge an vermutlich Cannabis fest und sicher. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftrichter wurde der Deutsche in das Zentrale Polizeigewahrsam in Halle gebracht. Am heutigen Tag erfolgte die Vorführung am Amtsgericht Dessau-Roßlau, wobei der zuständige Richter entschied, sofort die Hauptverhandlung, welche ursprünglich im November des vergangenen Jahres stattfinden sollte, durchzuführen. Hierbei verurteilte er den Mann wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von 3000 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen. Zudem hob er den Haftbefehl auf. Somit wurde der Verurteilte nach der Verhandlung auf freien Fuß gesetzt. Nun sollte er seine Geldstrafe zeitnah begleichen.

