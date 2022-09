Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neuenhaus (ots)

Am 13. September zwischen 9.30 Uhr und 14.00 Uhr kam es in Neuenhaus in der Hauptstraße auf dem Parkplatz einer Arztpraxis, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde durch eine/n unbekannte/n Fahrzeugführer/in ein geparkter grauer Kia cee'd an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

