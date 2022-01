Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mutter lässt zweijähriges Kind am Bahnsteig zurück

Mannheim

Am Mittwochmittag (5. Januar) hat eine Mutter am Hauptbahnhof Mannheim beim Einstieg in den Zug ihr zweijähriges Kind am Bahnsteig zurückgelassen.

Gegen 14:30 Uhr meldete ein Reisender, dass am Bahnsteig 5 am Mannheimer Hauptbahnhof eine Frau ihr im Kinderwagen befindliches Kind beim Einstieg in den Zug zurückgelassen habe.

Gleichzeitig wandte sich die Frau im Zug an das Begleitpersonal und schilderte den Vorfall. Demnach hatte die Mutter die mitgeführten Gepäckstücke in den Zug geladen, um danach den Kinderwagen zu holen. Zwischenzeitlich schlossen sich jedoch bereits die Türen und der Zug nahm seine Fahrt ohne das Kind auf.

Eine Streife der Bundespolizei fand den Kinderwagen samt Kind am besagten Bahnsteig vor. Die Beamten nahmen das Kind in Obhut und brachten es zur Wache am Hauptbahnhof.

Nach einer Kontaktaufnahme mit der Mutter, stieg diese beim nächsten Halt des Zuges aus und begab sich zurück nach Mannheim. Dort konnte ihr das Kind übergeben werden.

