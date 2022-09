POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots) - Heute gegen 13.35 Uhr kam es in Lingen in der Straße Am Dieksee zu einem Verkehrsunfall. Der 66-jährige Fahrer eines Ford Transit fuhr die Diekstraße in Richtung Dieksee. Im Kreuzungsbereich missachtete er ein Stoppschild und stieß mit einem 59-jährigen Fahrer eines VW Transporters zusammen, der die Straße Am Dieksee in Richtung Sandbrinkerheidestraße fuhr. Der Transit wurde dabei mittig getroffen ...

