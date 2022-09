Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Drei Personen bei Unfall verletzt

Lingen (ots)

Heute gegen 13.35 Uhr kam es in Lingen in der Straße Am Dieksee zu einem Verkehrsunfall. Der 66-jährige Fahrer eines Ford Transit fuhr die Diekstraße in Richtung Dieksee. Im Kreuzungsbereich missachtete er ein Stoppschild und stieß mit einem 59-jährigen Fahrer eines VW Transporters zusammen, der die Straße Am Dieksee in Richtung Sandbrinkerheidestraße fuhr. Der Transit wurde dabei mittig getroffen und überschlug sich durch den Zusammenstoß. Dabei wurde der 66-Jährige schwer und der 59-Jährige sowie sein 59-jähriger Beifahrer leicht verletzt.

