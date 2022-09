Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist

Geeste - Ausbildungsbörse (Änderung eines Namens)

Twist / Geeste (ots)

Gestern waren Polizeioberkommissarin Sina Selter-Edelmann und Polizeihauptkommissar Ralf Köster bei Ausbildungsplatzbörse, welche von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der Oberschule in Twist stattfand. Die Veranstaltung, mit etwa 50 Ausstellern, war sehr gut besucht und der Andrang bei unseren Kollegen war erwartend hoch. Heute sind die Kollegen von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr bei einer Berufsbörse in der Geschwister-Scholl-Schule in Geeste.

