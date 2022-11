Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Montagnachmittag kollidierten auf der Mainzer Straße ein Autofahrer und ein Fahrradfahrer. Der 42-jährige Radler wurde dabei verletzt.

Die Unfallursache und der genaue Verlauf sind noch unklar. Fest steht bislang nur, dass der 22-jährige Autofahrer und der Radfahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren, sich also entgegenkamen. In Höhe des Hauses Nummer 116 kam es dann aus noch nicht geklärten Gründen zu einem Frontalzusammenstoß. Der Fahrradfahrer hatte sozusagen das Nachsehen - der 42-Jährige verletzte sich leicht und musste medizinisch behandelt werden. |cjh

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell