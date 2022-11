POL-PPWP: WhatsApp-Betrug: Zwei Rentner um tausende Euro gebracht

Kaiserslautern (ots) - Ein Polizeibeamter hat nicht schlecht gestaunt, als er einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Mittwochmorgen in einer Gerichtsverhandlung sah. Der 48-jährige Gesuchte saß jedoch nicht auf der Anklagebank, sondern unter den Zuschauern im Gerichtsaal. Der Polizeibeamte und sein Kollege kontrollierten den Mann nach Beendigung der Gerichtsverhandlung und eröffneten ihm den Haftbefehl. Wenig später ...

