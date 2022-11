Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rücksichtsloser Überholer verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend auf der Landstraße 388 zwischen Katzweiler und Mehlbach noch mit dem Schrecken davongekommen. Dort kam ihm in einer Rechtskurve ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer hatte wohl kurz zuvor ein Auto überholt und war noch nicht auf seine Spur zurückgekehrt. Den Unfall konnte der 18-Jährige gerade noch vermeiden, indem er auf den Grünstreifen auswich. Hierbei beschädigte er sein Auto an einem Leitpfosten. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und fuhr ohne anzuhalten weiter. Gesucht werden nun Zeugen und insbesondere die Person, welche am 23. November 2022 um 17:30 Uhr auf der Landstraße von Mehlbach in Richtung Katzweiler vom Unfallverursacher überholt wurde. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegengenommen. |cjh

