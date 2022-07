POL-S: Werkzeuge aus Rohbau entwendet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Am Donnerstagabend (28.07.2022) kam es in einer Wohnung an der Beuthener Straße zu einem sexuellen Übergriff auf eine 36 Jahre alte Frau. Die Frau bot über eine Internetplattform die kostenlose Abgabe einer Matratze an. Hierauf meldete sich ein unbekannter Mann, der die Matratze am frühen Abend bei der Frau in der Wohnung abholen wollte. Bei der Verabschiedung berührte der Unbekannte die Frau im Oberkörperbereich unsittlich. Die Frau ...

