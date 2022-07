Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am Donnerstagabend (28.07.2022) kam es in einer Wohnung an der Beuthener Straße zu einem sexuellen Übergriff auf eine 36 Jahre alte Frau. Die Frau bot über eine Internetplattform die kostenlose Abgabe einer Matratze an. Hierauf meldete sich ein unbekannter Mann, der die Matratze am frühen Abend bei der Frau in der Wohnung abholen wollte. Bei der Verabschiedung berührte der Unbekannte die Frau im Oberkörperbereich unsittlich. Die Frau flüchtete in ein Zimmer der Wohnung und der Unbekannte entfernte sich mit einem gelben Opel Vivaro mit rumänischem Kennzeichen, der vor dem Haus parkte. Der Mann soll zirka 170 Zentimeter und 25 bis 30 Jahre alt sein. Auffallend waren seine helle Augen und Haare. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt und einer rot-blau-karierter Hose.

