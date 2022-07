POL-S: Während der Fahrt ausgeraubt - Zeugen gesucht geflüchtet.

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Kirchheimer Straße hat eine 52 Jahre alte Fußgängerin am Donnerstagmittag (28.07.2022) schwere Verletzungen erlitten. Ein 70 Jahre alter Mann war gegen 12.30 Uhr mit seinem Nissan Qashqai in der Tuttlinger Straße in Richtung der Kirchheimer Straße unterwegs. Als er anschließend nach links in die Kirchheimer Straße abbog, erfasste er die 52 Jahre alte ...

