Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche mit gestohlenem Pedelec unterwegs

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag (28.07.2022) zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren an der Königstraße vorläufig festgenommen, da sie im Verdacht stehen, im Besitz eines gestohlenen Pedelec gewesen zu sein. Beamten der Fahrradstaffel fielen die beiden Jungs gegen 10.45 Uhr auf, da einer von ihnen mit dem Pedelec in der Fußgängerzone fuhr. Nachdem sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, dass das Pedelec offenbar als gestohlen gemeldet wurde, rannte der 15-Jährige in Richtung Calwer Straße los. Während einer der Beamten zunächst bei dem 16-Jährigen und dem sichergestellten Pedelec verblieb, verfolgte ein weiterer Beamter den Flüchtigen. Polizeibeamte nahmen ihn schließlich in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße vorläufig fest, wogegen er sich wehrte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie den 15-Jährigen in die Obhut seiner Tante. Der 16-Jährige sollte nach Rücksprache mit dessen Mutter die Heimreise mit dem Zug antreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell