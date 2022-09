Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Unfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen

Koblenz (ots)

Am 20.09.2022 gegen 05:20 Uhr ereignete sich auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Norden ein Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeuge an der Ausfahrt Emmelshausen. Nach aktuellem Kenntnisstand verlor ein Lkw beim Auffahren auf die BAB 61 von der AS Emmelshausen kommend Ladungsteile. Ein auf der rechten Fahrspur fahrender Lkw musst aufgrund dessen nach links ausweichen und stieß mit einem weiteren Lkw zusammen, der sich infolge überschlug. Nach aktuellem Erkenntnisstand gibt es eine verletzte Person.

