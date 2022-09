Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf Balkon

Frankenthal (ots)

Am 01.09.2022, gegen 11:15 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Straße Am Kanal in Frankenthal gemeldet. In einem Mehrfamilienhaus brach auf einem Balkon im dritten Obergeschoss ein Feuer aus. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

