Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Waldstraße/Surmannskamp wurde am späten Freitagabend ein Zigarettenautomat zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er gegen 23.20 Uhr aufgesprengt. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört, anschließend fuhr ein Auto mit quietschenden Reifen davon. Personen konnten nicht erkannt oder beschrieben werden. Was erbeutet wurde, ist unklar. Der Automat wurde stark beschädigt - auf dem Boden lagen diverse Automatenteile, Zigarettenpackungen und Geldscheine. Wer Hinweise zu Tatverdächtigen und/oder dem Fluchtauto geben kann, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell