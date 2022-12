Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Feuer in Mehrfamilienhaus - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Recklinghausen (ots)

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Castroper Straße geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Ermittler haben den Brandort heute genauer untersucht. Ob das Feuer vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurde, ist noch unklar. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Das Haus ist aktuell unbewohnbar. Das Feuer war in der Nacht auf Sonntag, gegen 1.45 Uhr, ausgebrochen. Acht Menschen mussten verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Auch die Castroper Straße blieb während der Löscharbeiten gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

