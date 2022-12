Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Kreis Recklinghausen: Mutmaßliche Betrüger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Wochenende sind wieder mehrere Menschen im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop von Trickbetrügern angerufen worden. In zwei Fällen konnten Geld bzw. Schmuck erbeutet werden. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen.

Am Freitagnachmittag bekam eine 84-jährige Bottroperin einen "Schockanruf". Ihr wurde am Telefon vorgegaukelt, die Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Die drohende Haft könne nur verhindert werden, wenn eine Kaution gezahlt werde. Die Seniorin übergab schließlich Geld an eine "Botin". Wenig später bekam die Frau einen erneuten Anruf - im Beisein der echten Polizei. Schließlich gelang es, zwei Tatverdächtige festzunehmen. Die 21-jährige Frau aus Halle (an der Saale) und der 30-jährige Mann aus Essen wurden noch am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt. Die beiden Tatverdächtigen sitzen mittlerweile in U-Haft.

Auch in Recklinghausen ist eine Seniorin am Samstag auf Betrüger hereingefallen. Ein Mann gab sich am Telefon als Richter aus und gaukelte vor, ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind gestorben sei. Der Sohn käme nur frei, wenn eine Kaution gezahlt werde. Die Frau glaubte die Geschichte und übergab ihren gesamten Goldschmuck an einen jungen Mann. Dieser konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 18 bis 20 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Hauttyp, trug eine karierte bunte Jacke. Das Geld wurde gegen 15.40 Uhr an der Keplerstraße übergeben. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder möglicherweise mitbekommen hat, wohin der junge Mann geflüchtet ist, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Schockanruf, Enkeltrick, falsche Polizeibeamte - die Maschen sind unterschiedlich, aber sie haben eins gemeinsam: Es stehen Betrüger dahinter, die es auf Geld und Wertsachen abgesehen haben. Ziel der Betrüger ist es, das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten zu erschleichen und sie unter Druck zu setzen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop niemand von solchen Betrügern angerufen wird. In den meisten Fällen reagieren die Angerufenen richtig und legen direkt auf. Unser Hinweis: Wer auch immer bei Ihnen anruft und Geld nach einem schlimmen/tödlichen Verkehrsunfall fordert, gehen Sie nicht auf die Forderungen ein! Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie andere/echte Familienangehörige an und fragen bei denen nach. Oft fällt dann schon der Betrug auf. Weitere Infos und wie Sie sich und andere vor Betrügern schützen können, finden Sie auch auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

