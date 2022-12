Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Wohnungseinbruch

Warendorf (ots)

Am Freitag,16.12.2022, drangen Unbekannte in Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr in ein Wohnhaus in Ahlen, Auf dem Westkamp, ein. Die Täter gelangten vermutlich über das Nachbargrundstück in den Garten des Hauses, das am Ende einer Stichstraße liegt. Sie schlugen mit einem Stein die Glasscheibe der Terrassentür ein und gelangten auf diese Weise in das Haus. Dort durchwühlten sie diverse Schubladen in verschiedenen Räumen im Erd- und Obergeschoss. Ob dabei etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei in Ahlen nimmt Hinweise telefonisch unter 02382-9650 oder per Email an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

