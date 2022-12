Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum, Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstagmorgen, 17.12.2022, gegen 05:00 Uhr, verletzte sich ein 23-jähriger Ahlener bei einem Verkehrsunfall in Beckum. Der Ahlener fuhr mit einem VW-Bus auf der B58 von Beckum-Roland kommend in Richtung Ahlen. Am Kreisverkehr in Höhe "Brulands Eck" fuhr er nahezu ungebremst über die Mittelinsel und geriet anschließend in den rechten Seitenstreifen. Nach Überfahren des angrenzenden Radweges kippte der Pkw in den Straßengraben, wo er kopfüber liegen blieb. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. Zur Unfallzeit herrschten zwar winterliche Verkehrsverhältnisse, jedoch waren diese nach den Feststellungen der Polizei nicht ursächlich für den Verkehrsunfall. Da Anhaltspunkte für eine Übermüdung des Fahrers vorlagen, stellte die Polizei seinen Führerschein sicher. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell