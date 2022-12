Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Fahrzeug mit Holzladung gesucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 13.12.2022, 12.30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Löcknitzer Straße, Höhe Hausnummer 2 in Sassenberg. Der Unbekannte bog mit seinem Fahrzeug - möglicherweise einem Lkw oder Fahrzeug mit Anhänger -, welches Holz geladen hatte und nach hinten herausragte, von der Löcknitzer Straße auf die Versmolder Straße in Richtung Versmold ab. Die Ladung streifte einen Transporter der Post, wobei der gesamte Aufbau beschädigt wurde. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

